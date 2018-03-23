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Работы по расчистке ливневой канализации активизировали в Барнауле — по состоянию на 23 марта в краевой столице прочищены 1023 колодца, сообщили в пресс-центре администрации города.

"Колодцы очищают от наледи, скопления грязи и мусора вручную, коллекторы ливневой канализации – при помощи специальной каналопромывочной машины. При выявлении недостатков в работе колодцев, например, такого как обвал стенок, мешающий пропуску воды, проводят восстановительные работы", — уточняют в мэрии.

Работы начались с самых проблемных мест в городе и в низинах.

К началу новой новой недели дорожники намерены завершить очистку всех дождеприемников и водопропускных труб, находящихся на обслуживании муниципального "Автодорстроя".

Отметим, что всего на обслуживании МБУ находятся 1516 дождеприемных колодцев.