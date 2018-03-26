Международный Цирк Демидовых приехал на гастроли в Барнаул. Начиная с 23 марта все желающие смогут увидеть уникальное шоу, сочетающее в себе современные технологии и сложнейшие цирковые номера мирового уровня. На арену выйдут артисты – победители известнейших фестивалей из 14 стран.
Одним из ярчайших номеров цирковой программы, по словам организаторов, станет шоу мотокаскадеров из Колумбии "Форсаж", получившее название "Шар Смелости". Поразят своими умениями и южно-американские канатоходцы, исполняющие сложные трюки без страховки. Также на арену выйдут 12 хищных кошек, среди которых африканские белые львы, белые бенгальские и амурские тигры. Адреналина добавит метатель ножей — он будет с закрытыми глазами бросать горящие лезвия в партнершу. Но самым роскошным и страшным номером станет "Колесо Смелости".
Международный Цирк Демидовых – один из популярнейших шапито в мире, увидеть его представления барнаульцы смогут по адресу: ТЦ "Арена", Павловский тракт, 188.
Комментарии
Были вчера, билет купили на первый ряд, но впереди наставили стулья, и пришлось выглядывать, зачем продавать билеты на "такой первый ряд"? перерыв был 40 минут, т.к. надо им покосить бабло на фотках, и продаже всякой "трихомундии". уникального ничего не увидели, и холодно было.
считаю некорректным зазывать на веселье во время общероссийской трагедии....