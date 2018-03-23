Телеведущий Владимир Соловьев в эфире НСН напомнил депутату Госдумы Фатиху Сибагатуллину, что журналисты служат своему высокому долгу, а не прислуживают власти.

Депутат Госдумы от "Единой России" Сибагатуллин назвал журналистов слугами и призвал их скромнее одеваться. Такими словами он отреагировал на бойкот со стороны некоторых СМИ после скандала с главой комитета ГД по международным делам Леонидом Слуцким. Сибагатуллин заявил, что "пока женщина не захочет — мужик не будет приставать".

Владимир Соловьев заявил, что депутат забыл, кто кому должен служить.

"В последнее время ряд представителей депутатского корпуса говорит-говорит, но разговоры пустые! Он назвал нас слугами, хотя он забыл, кто кому должен служить. С другой стороны, кто такие журналисты? Они служат, но служат высокому долгу, а не депутатам! То, что этот гражданин не чувствует себя слугой народа, это очевидно", — подчеркнул Соловьев.

Ранее несколько десятков российских СМИ объявили бойкот депутатам Государственной Думы. Причиной стали публичные обвинения трех журналисток в сексуальных домогательствах со стороны депутата Леонида Слуцкого. Особенно СМИ возмутило решение думской комиссии по этике, которая не нашла нарушений в поведении парламентария.