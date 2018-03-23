В Алтайском крае в 2017 году удалось выполнить большинство целевых показателей в рамках программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах". Однако один из наиболее принципиальных моментов — сокращение числа смертей на дорогах — достичь пока не удалось. Об этом шла речь в рамках выездного заседания комиссии по безопасности дорожного движения. Мероприятие прошло в Новоалтайске под руководством губернатора Алтайского края Александра Карлина.

Глава региона отметил, что в крае продолжает снижаться общее количество ДТП — на 3,1%, а также мест их концентрации. Снизилось и число людей, получивших травмы на дорогах — на 2,8%. В то же время количество погибших в авариях по сравнению с 2016 годом не сократилось. Губернатор в этой связи предложил ряд мер, которые могли бы повлиять на ситуацию.

Во-первых, это работа по просвещению населения. Причем речь идет как о водителях, так и о пешеходах. Во-вторых, использование волонтеров на оживленных участках дорог. Добровольцы могли бы организовать дежурство на наиболее оживленных перекрестках. Акцент при этом можно было бы сделать на местах, где находятся учреждения образования, здравоохранения и соцзащиты, подсказал губернатор.

Ряд наблюдений на этот счет высказал и руководитель краевого ГИБДД Петр Богомолов. По его мнению, виной большинства ДТП становится низкая дисциплина участников движения, нарушение ПДД, в большинстве своем — превышение скорости и выезд на встречную полосу. Кроме того, среди водителей, попадающих в ДТП, по-прежнему значительную долю составляют те, кто находится за рулем менее 2-х лет и не обладает должными навыками, однако зачастую выезжает на трассу в условиях непогоды.

Также он напомнил про сокращение личного состава ППС. Впрочем, последнее обстоятельство будет компенсировано дополнительными комплексами фото- и видеофиксации. Г-н Богомолов обратил внимание на необходимость работы муниципальных властей с уличным освещением, переустройством пешеходных переходов, которые также влияют на общую отрицательную статистику.

Кстати, поручения краевой комиссии по безопасности дорожного движения муниципалитеты зачастую игнорируют, признал замминистра строительства, транспорта и ЖКХ Дмитрий Коровин. В этих случаях приходится обращаться в прокуратуру, добавил чиновник.

...Еще одной мерой может стать внедрение системы видеонаблюдения на городском пассажирском транспорте. Дело в том, что меры административного воздействия на водителей общественного транспорта уже не действуют, признал руководитель краевого ГИБДД. Впрочем, пока это не закреплено на законодательном уровне и ноу-хау начали использовать только в Барнауле, рассказал Петр Богомолов.

К слову, к 2024 году Алтайский край, как и остальные регионы России, должен выйти на целевой показатель: не более 4 погибших в результате ДТП на 100 тысяч населения.