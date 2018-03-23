Фото: Михаил Казанцев/Amic.ru
Большая пробка выстроилась в пятницу, 23 марта, на улице Попова в Барнауле, где образовалась огромная лужа.
"Стоим капитально по направлению от Энтузиастов к Павловскому тракту", — сообщил порталу Amic.ru наш читатель, находящийся в данный момент в "сердце" транспортного затора.
Отметим, что огромные лужи в районе пересечения Павловского тракта и улицы Попова — не редкость, а в контексте мартовского дождя и активного снеготаяния ситуация вполне объяснима.
Что касается в целом ситуации на дорогах города, то в данный момент загруженность транспортных магистралей оценивается в семь баллов.
Комментарии
Со строительством нового квартала на Ускова/Попова/Энтузиастов зотопление увеличится, целый квартал заасфальтируют и вода пойдет на Попова и Павловский.
23.03.2018 16:14
- гость -
так там разве асфальтуруют? Судя по фото грязевых болот на выселках, скворечники повтыкают и все
23.03.2018 16:37
- гость -
Плитка для пешеходов, асфальт для автомобилей. Даже дома похожие строят. Рядом квартал застроили и воды стало больше, 10 лет мимо хожу. 10 лет назад за лето 1 затопление, сейчас после каждого дождя.
там уже который год одна и та же ситуевина. но лестница и медведь важнее.