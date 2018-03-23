Фото: Михаил Казанцев/Amic.ru

Большая пробка выстроилась в пятницу, 23 марта, на улице Попова в Барнауле, где образовалась огромная лужа.

"Стоим капитально по направлению от Энтузиастов к Павловскому тракту", — сообщил порталу Amic.ru наш читатель, находящийся в данный момент в "сердце" транспортного затора.

Отметим, что огромные лужи в районе пересечения Павловского тракта и улицы Попова — не редкость, а в контексте мартовского дождя и активного снеготаяния ситуация вполне объяснима.

Что касается в целом ситуации на дорогах города, то в данный момент загруженность транспортных магистралей оценивается в семь баллов.