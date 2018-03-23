Депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов в эфире НСН заявил, что неоднократно сталкивался с проблемой бездомных собак, и упомянул вариант с их усыплением.

"Я рано утром делаю зарядку. Я живу в Москве 28 лет и вижу, как растет количество бездомных собак. Однозначно надо что-то делать. Я обычно на пробежку беру палку, потому что бывали случаи, когда за мной устремлялись 3-4. А вот когда соберется около десятка — может быть беда. Поэтому что-то надо делать. Усыплять или еще что-то", — подчеркнул Харитонов.

Он также отметил, что летом собираются большие стаи, "поэтому вынужден будет и мэр, и федеральный министр что-то делать, иначе это позорище".

Ранее глава общероссийского движения "За реальные дела!" Антон Цветков предложил создать в России зоополицию, которая будет защищать людей от агрессивных животных и защищать животных от жестокого обращения со стороны человека.