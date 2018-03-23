Депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов в эфире НСН заявил, что неоднократно сталкивался с проблемой бездомных собак, и упомянул вариант с их усыплением.
"Я рано утром делаю зарядку. Я живу в Москве 28 лет и вижу, как растет количество бездомных собак. Однозначно надо что-то делать. Я обычно на пробежку беру палку, потому что бывали случаи, когда за мной устремлялись 3-4. А вот когда соберется около десятка — может быть беда. Поэтому что-то надо делать. Усыплять или еще что-то", — подчеркнул Харитонов.
Он также отметил, что летом собираются большие стаи, "поэтому вынужден будет и мэр, и федеральный министр что-то делать, иначе это позорище".
Ранее глава общероссийского движения "За реальные дела!" Антон Цветков предложил создать в России зоополицию, которая будет защищать людей от агрессивных животных и защищать животных от жестокого обращения со стороны человека.
Комментарии
это тот редкий случай когда я полностью поддерживаю инициативу власти!
Я согласна, что их нужно усыплять. То есть не стрелять или травить, а усыплять. Гуманно
Молодец!
Молодец, поддерживаем!
Мой голос - за коммунистов
Согласен.
Что то зоофилов не видно, с обвинениями во всех смертных грехах и с требованиями либо немедленно возлюбить животных либо перечислить денег в приют, третьего не дано
Пускай вначале собаководы научаться убирать за своими животными. А то приходится смывать с обуви собачьи фикалии особенно когда прогулялся вечером весной.
В СССР отлавливали и увозили на машине с будкой.
23.03.2018 17:55
- гость -
"Зоофилы" против жестокого обращения. А усыплять то довольно гуманно. Так что отравись собственным ядом
23.03.2018 18:18
- гость -
Если бы зоофилы были против жестокого обращения, они бы не держали собак в квартирах.
23.03.2018 18:22
Vanadiy2014
Это не зоофилы, а идиоты