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Депутат от КПРФ рассказал, почему надо усыплять бездомных собак

, ИА "Амител"
Ранее было предложено создать в России зоополицию

Фото: vsevybory.ru

Депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов в эфире НСН заявил, что неоднократно сталкивался с проблемой бездомных собак, и упомянул вариант с их усыплением.

"Я рано утром делаю зарядку. Я живу в Москве 28 лет и вижу, как растет количество бездомных собак. Однозначно надо что-то делать. Я обычно на пробежку беру палку, потому что бывали случаи, когда за мной устремлялись 3-4. А вот когда соберется около десятка — может быть беда. Поэтому что-то надо делать. Усыплять или еще что-то", — подчеркнул Харитонов.

Он также отметил, что летом собираются большие стаи, "поэтому вынужден будет и мэр, и федеральный министр что-то делать, иначе это позорище".

Ранее глава общероссийского движения "За реальные дела!" Антон Цветков предложил создать в России зоополицию, которая будет защищать людей от агрессивных животных и защищать животных от жестокого обращения со стороны человека.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

23.03.2018 17:27
- гость -

это тот редкий случай когда я полностью поддерживаю инициативу власти!

0  0
23.03.2018 17:27
- гость -

Я согласна, что их нужно усыплять. То есть не стрелять или травить, а усыплять. Гуманно

0  0
23.03.2018 17:31
- гость -

Молодец!

0  0
23.03.2018 17:39
- гость -

Молодец, поддерживаем!
Мой голос - за коммунистов

0  0
23.03.2018 17:51
Местный

Согласен.

0  0
23.03.2018 17:55
- гость -

Что то зоофилов не видно, с обвинениями во всех смертных грехах и с требованиями либо немедленно возлюбить животных либо перечислить денег в приют, третьего не дано

0  0
23.03.2018 18:12
- гость -

Пускай вначале собаководы научаться убирать за своими животными. А то приходится смывать с обуви собачьи фикалии особенно когда прогулялся вечером весной.

1  0
23.03.2018 18:13
- гость -

В СССР отлавливали и увозили на машине с будкой.

0  0
23.03.2018 18:18
- гость -

23.03.2018 17:55
- гость -
"Зоофилы" против жестокого обращения. А усыплять то довольно гуманно. Так что отравись собственным ядом

0  0
23.03.2018 18:22
Vanadiy2014

23.03.2018 18:18
- гость -
Если бы зоофилы были против жестокого обращения, они бы не держали собак в квартирах.

0  0
23.03.2018 18:25
- гость -

23.03.2018 18:22
Vanadiy2014
Это не зоофилы, а идиоты

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