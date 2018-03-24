Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

Алтайских водителей автобусов за год оштрафовали рекордные 17 тысяч 300 раз, что почти в два раза больше, чем в 2016 году. Такие данные привел начальник отдела надзора автоинспекции в регионе Виктор Левченко.

Он подчеркнул, что за 2017 год в Алтайском крае произошло 127 ДТП с участием общественного транспорта. Это на 14% меньше, чем годом ранее. При этом увеличилось количество ДТП, где погибли люди. Если в 2016 году погибли 2 человек, то в 2017 — сразу пять. Причем три из них во время ДТП в Косихинском районе 4 января, когда на трассе столкнулись два автобуса.

Больше всего в аварии попадали автобусы компаний "БарнаулПассажирТранс" (7 ДТП), "Гранд" и "Евробус+" (6) и "Солгри" (5). Главной причиной аварийности в ГИБДД называют дисциплину водителей, которые нарушают правила безопасности и требования ПДД перед тем, как сесть за руль. В ГИБДД напомнили о ДТП с участием маршрутки №33 в Барнауле в сентябре 2017 года. Выяснилось, что водитель без перерыва был за рулем более 12 часов. Тогда в результате ЧП пострадали три человека.

Некоторые водители выходят на работу в алкогольном опьянении. Так в феврале 2018 года, лишенный прав водитель, вышел на маршрут пьяным. Всего за прошлый год ведомство 606 раз оштрафовала должностные лица предприятий-перевозчиков за ненадлежащее техническое состояние автобусов.