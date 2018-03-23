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Уголовное дело о халатности возбуждено в Барнауле после того, как двое детей получили переломы позвоночников на деревянной горке в парке "Лесная сказка".

Напомним, что инцидент случился еще 18 февраля. По данному факту была организована доследственная проверка, в ходе которой и было вынесено процессуальное решение о возбуждении уголовного дела.

Как сообщили порталу Amic.ru в краевом управлении СКР, возраст пострадавших детей — пять лет. Оба они получили компрессионные переломы позвоночников, что причинило тяжкий вред здоровью.

Следствие пришло к выводу, что установленная в парке деревянная горка не соответствовала требованиям безопасности, а ее конструкция имела большой перепад на ледяную поверхность.

По данному факту возбуждено дело по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и степень вины конкретных должностных лиц районной администрации, ответственных за безопасность граждан при эксплуатации деревянной горки.