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Уголовное дело о халатности возбуждено в Барнауле после того, как двое детей получили переломы позвоночников на деревянной горке в парке "Лесная сказка".
Напомним, что инцидент случился еще 18 февраля. По данному факту была организована доследственная проверка, в ходе которой и было вынесено процессуальное решение о возбуждении уголовного дела.
Как сообщили порталу Amic.ru в краевом управлении СКР, возраст пострадавших детей — пять лет. Оба они получили компрессионные переломы позвоночников, что причинило тяжкий вред здоровью.
Следствие пришло к выводу, что установленная в парке деревянная горка не соответствовала требованиям безопасности, а ее конструкция имела большой перепад на ледяную поверхность.
По данному факту возбуждено дело по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и степень вины конкретных должностных лиц районной администрации, ответственных за безопасность граждан при эксплуатации деревянной горки.
Комментарии
А где и куда смотрели родители?
ВСЕ КИНА НЕ БУДЕТ
а не кажется ли вам, что если даже пустить детей играть в чистое поле - они и там могут травму получить? как же мы, бедные, в "совке" росли?
Вот так вы в совке и выросли: одни горки криво делают, у других дети спины ломают на этих горках. Ну и конечно же пока вы росли в стране не было ни одной травмы.
23.03.2018 16:43,
я бы мог с Вами согласиться, если бы не видел эту горку.
откуда детям было знать, что нельзя кататься на такой горке? родители могли догадаться
Ну и конечно же пока вы росли в стране не было ни одной травмы
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рентгена не было