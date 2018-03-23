Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что после объявления окончательных результатов выборов Центризбиркомом Владимир Путин выступит с обращением, сообщает РИА Новости,
"Как вы знаете, объявлены официальные результаты выборов президента ЦИК. И в этой связи сегодня в 13:00 по московскому времени президент России выступит с телевизионным обращением к гражданам страны", — отметил Песков.
Песков также подчеркнул, что Путин продолжит принимать поздравления от зарубежных коллег с победой на выборах, а также проведет ряд традиционных рабочих встреч в соответствии с рабочим графиком.
Ранее в пятницу Центральная избирательная комиссия объявила окончательные итоги выборов президента, согласно которым победителем стал действующий президент РФ Владимир Путин. Он набрал 76,69% голосов - 56 430 712 голосов.
Комментарии
10 млн голосов отдаст или присвоит, и про Шпилькина промолчит?
А Шпилькин - это послед Навального? Или самостоятельная фигура о которой раньше никто не слышал?
По их информации, в теле обращении глава государства поблагодарит граждан за участие в выборах, а также призовет их к единству ради совершения Россией «технологического рывка».
ПРОСНИТЕСЬ СТРАНА ИЗГОЙ И В ЖОПЕ !!! КАКОЙ РЫВОК !!!
С чем он выступит? за 18 лет наговорил
ну скажет как я классно вас всех имел 18 лет и ещё 6 буду