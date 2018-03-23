Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что после объявления окончательных результатов выборов Центризбиркомом Владимир Путин выступит с обращением, сообщает РИА Новости,

"Как вы знаете, объявлены официальные результаты выборов президента ЦИК. И в этой связи сегодня в 13:00 по московскому времени президент России выступит с телевизионным обращением к гражданам страны", — отметил Песков.

Песков также подчеркнул, что Путин продолжит принимать поздравления от зарубежных коллег с победой на выборах, а также проведет ряд традиционных рабочих встреч в соответствии с рабочим графиком.

Ранее в пятницу Центральная избирательная комиссия объявила окончательные итоги выборов президента, согласно которым победителем стал действующий президент РФ Владимир Путин. Он набрал 76,69% голосов - 56 430 712 голосов.