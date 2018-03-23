В четверг, 22 марта, в Сибирском бильярдном центре "Богема" прошел турнир среди средств массовой информации по русскому бильярду.

В соревнованиях приняли участие семь спортсменов. Они представляли четыре СМИ региона. Это телеканал "Наши Новости" и "Катунь 24", радиостанция Heart FM, а также Медиагруппа "FM-Продакшн". Нашу Медиагруппу представили редактор раздела "Справочной информации" портала Amic.ru Татьяна Гладкова и редактор раздела "Общество" Артем Кузнецов. Наша команда завоевала второе место.

"Очень люблю игру на бильярде. Начинала играть в пул. Потом, со временем, перешла на "русский". Считаю, что это один из самых красивых и "умных" видов спорта. Я не профессионал, куда там. Но стараемся находить время, чтобы провести его за бильярдным столом. Хотя бы раз в неделю, раз в две недели.

Не преувеличиваю: я счастлива, что в Барнауле проходят подобные соревнования. В этот раз получилось взять только "серебро". Но нашим соперникам проиграть было не стыдно. Я уступила только одну встречу. У меня есть год, чтобы подготовиться к следующему турниру, где будем бороться (я надеюсь) за "золото", — говорит участница турнира Татьяна Гладкова.

Первое место заняли сотрудники телеканала "Катунь 24", второе место у Медиагруппы "FM-Продакшн", "бронзу" забрал телеканал "Наши Новости".

"Мы уже проводили подобные турниры, еще до закрытия бильярдного клуба. У нас работала только школа "русского бильярда". С сентября 2017-го мы возобновили работу клуба. Соответственно, мы возобновили проведение различных турниров. Эти турниры среди СМИ станут доброй традицией. Готовьтесь, тренируйтесь, приходите на тренировки", — рассказал председатель федерации бильярдного спорта Алтайского края Даниил Богушевский.