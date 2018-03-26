Медиагруппа FM-Продакшн четвертый год подряд запускает благотворительный марафон "Спасибо за победу".
Цель марафона — оказать поддержку и помощь ветеранам Барнаула. На собранные пожертвования команда проекта формирует продуктовые наборы и адресно доставляет ветеранам накануне празднования Дня Победы.
За три года в рамках Марафона Победы адресную помощь получили более 1000 ветеранов.
Медиагруппа FM-Продакшн и Администрация г. Барнаула предлагают вам принять участие в благотворительном марафоне "Спасибо за победу!"
"Каждому участнику нашей команды марафон дает возможность почувствовать сердце ветерана, увидеть его настоящего, а не через телевизионный экран, и поблагодарить его за победу", — рассказывают организаторы.
Каждый из вас, уважаемые читатели, волонтеры и жители Барнаула, может помочь подарить радость ветеранам за их вклад в наше будущее. Теперь сделать это очень просто.
Принять участие в благотворительном марафоне можно следующим образом:
Вы можете закупить сами продуктовый набор по списку, который опубликован в группе во "ВКонтакте", и привезти его по адресам в Барнауле:
- пр. Социалистический, 109, офис FM-Продакшн, график работы с 9:00 до 18:00;
- ул. Гвардейская, 1/1, Медиагруппа FM-Продакшн, график работы с 9:00 до 18:00;
- ул. Горького, 45, 16 кабинет, благотворительный фонд "Облака", график работы с 9:00 до 18:00, суббота с 10:00 до 15:00.
Если у вас нет возможности самостоятельно купить продуктовый набор, то по реквизитам Медиагруппы можно совершить пожертвование любой суммы с сообщением: благотворительный марафон "Спасибо за победу!"
Благотворитель может перечислить деньги на счет.
Для физических лиц:
№ карты: 676196000326113298
Счет получателя: 40817810002147813364
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ N 8644 ПАО СБЕРБАНК
г. БАРНАУЛ ИНН 7707083893
БИК 040173604
Кор/сч: 30101810200000000604
Код подразделения банка по месту ведения счета карты (для внутренних переводов) 44864402
Адрес подразделения Банка: г. Барнаул, ул. Кирова, 51а.
Получатель: Басина Наталья Борисовна
Назначение платежа: "Пожертвование для благотворительного марафона "Спасибо за победу"
Яндекс-кошелек:
номер счета 410011846924384
Назначение платежа: "Пожертвование для благотворительного марафона "Спасибо за победу"
Для юридических лиц:
ИП Басина Наталья Борисовна
ИНН: 222502342948
Банк: АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8644 ПАО СБЕРБАНК Г. БАРНАУЛ
Р/сч: 40802810402000000188
Кор/сч: 3010181020000000604
БИК: 040173604
Получатель: Басина Наталья Борисовна
Назначение платежа: "Пожертвование для благотворительного марафона "Спасибо за победу".
Комментарии
раньше было "спасибо деду за победу", а теперь ветеранов не осталось почти, поэтому просто "спасибо за победу".
Мы в том году ездили к ветерану с продуктовым набором. Очень трогательно было все. Они действительно нуждаются во внимание.