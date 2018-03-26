Медиагруппа FM-Продакшн четвертый год подряд запускает благотворительный марафон "Спасибо за победу".

Цель марафона — оказать поддержку и помощь ветеранам Барнаула. На собранные пожертвования команда проекта формирует продуктовые наборы и адресно доставляет ветеранам накануне празднования Дня Победы.

За три года в рамках Марафона Победы адресную помощь получили более 1000 ветеранов.

Медиагруппа FM-Продакшн и Администрация г. Барнаула предлагают вам принять участие в благотворительном марафоне "Спасибо за победу!"

"Каждому участнику нашей команды марафон дает возможность почувствовать сердце ветерана, увидеть его настоящего, а не через телевизионный экран, и поблагодарить его за победу", — рассказывают организаторы.

Каждый из вас, уважаемые читатели, волонтеры и жители Барнаула, может помочь подарить радость ветеранам за их вклад в наше будущее. Теперь сделать это очень просто.

Принять участие в благотворительном марафоне можно следующим образом:

Вы можете закупить сами продуктовый набор по списку, который опубликован в группе во "ВКонтакте", и привезти его по адресам в Барнауле:

пр. Социалистический, 109, офис FM-Продакшн, график работы с 9:00 до 18:00;

ул. Гвардейская, 1/1, Медиагруппа FM-Продакшн, график работы с 9:00 до 18:00;

ул. Горького, 45, 16 кабинет, благотворительный фонд "Облака", график работы с 9:00 до 18:00, суббота с 10:00 до 15:00.

Если у вас нет возможности самостоятельно купить продуктовый набор, то по реквизитам Медиагруппы можно совершить пожертвование любой суммы с сообщением: благотворительный марафон "Спасибо за победу!"

Благотворитель может перечислить деньги на счет.

Для физических лиц:

№ карты: 676196000326113298

Счет получателя: 40817810002147813364

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ N 8644 ПАО СБЕРБАНК

г. БАРНАУЛ ИНН 7707083893

БИК 040173604

Кор/сч: 30101810200000000604

Код подразделения банка по месту ведения счета карты (для внутренних переводов) 44864402

Адрес подразделения Банка: г. Барнаул, ул. Кирова, 51а.

Получатель: Басина Наталья Борисовна

Назначение платежа: "Пожертвование для благотворительного марафона "Спасибо за победу"

Яндекс-кошелек:

номер счета 410011846924384

Назначение платежа: "Пожертвование для благотворительного марафона "Спасибо за победу"

Для юридических лиц:

ИП Басина Наталья Борисовна

ИНН: 222502342948

Банк: АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8644 ПАО СБЕРБАНК Г. БАРНАУЛ

Р/сч: 40802810402000000188

Кор/сч: 3010181020000000604

БИК: 040173604

Получатель: Басина Наталья Борисовна

Назначение платежа: "Пожертвование для благотворительного марафона "Спасибо за победу".