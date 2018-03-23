Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что Новым механизмом голосования по месту фактического пребывания во время выборов президента 18 марта 2018 года воспользовались около 5 миллионов человек, передает ТАСС.

"В реальности воспользовались механизмом "мобильный избиратель" около 5 миллионов человек", — сказала Памфилова.

Она отметила, что на выборах президента в 2012 году лишь 1,6 миллиона избирателей голосовали с помощью открепительных удостоверений, действовавших в то время.