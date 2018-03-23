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Учащиеся кадетских корпусов различных российских регионов смогут стать участниками проекта по созданию самого протяженного туристского маршрута в мире, повторяющего "Великую Северную экспедицию", совершенную в XVIII веке под руководством первооткрывателей Витуса Беринга и Алексея Чирикова. В масштабном международном проекте — 39 российских регионов и 8 стран, общая протяженность маршрута более 22 000 километров, в том числе ребята из алтайского города Бийска.

Вместе с преподавателем Маратом Таглатовичем они пройдут с 26 по 29 марта участок маршрута на Урале.

"Марат Талгатович — прямой потомок Витуса Беринга в девятом поколении, служащий офицером, как и все его предки, на благо России – преподает в кадетской школе Бийска. Мы предложили ему вместе с учащимися первыми пройти по современному маршруту. В 2017 году экспедиция была совершена по городам Пермского края, в этом году – по Свердловской области. Разработанную и протестированную программу маршрута мы передаем в кадетские корпуса и образовательные школы регионов, постепенно формируя новое движение среди подростков, которое связано с открытиями. Каждый участник во время путешествия по маршруту открывает нашу Родину и, что самое важное, себя и свои возможности", — рассказал автор проекта, член Русского географического общества Ильдар Маматов.

По его словам, ребята, в свою очередь, также основательно подготовились к этому маршруту и даже прошли своеобразное культурное погружение в XVIII век, изучив, помимо истории Урала и экспедиций, распространенные в то время многоголосные песни-канты.

На предстоящей неделе ребята пройдут часть экспедиционного маршрута по городам Первоуральск, Екатеринбург, Каменск-Уральский, Камышлов, Верхняя Пышма и ряду других населенных пунктов, чья история непосредственно связана с экспедициями Беринга — Чирикова, простимулировавшими своим "госзаказом""развитие литейного дела на Урале.

Вторая Камчатская (Великая Северная) экспедиция под руководством русских офицеров офицеров Витуса Беринга и Алексея Чирикова прошла в 1733-1743 годах, она позволила составить первую подробную карту Российской империи. В ходе экспедиции подтвердилось также наличие пролива между Азией и Северной Америкой.