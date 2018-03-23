Фото: vk.com/barneos22

Решение о закрытии для движения затопленного участка улицы Попова приняли в Барнауле 23 марта, сообщили в городской ГИБДД.

"Уважаемые участники дорожного движения! В связи с обильными осадками в виде дождя и таяния снега проезжая часть ул. Попова от улицы Энтузиастов в сторону Павловского тракта затоплена", — говорится в обращении Госавтоинспекции.

В этой связи движение перекрыто. На месте работают сотрудники дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции.

Автомобилистов просят заранее выбирать возможные пути объезда.

Ранее портал Amic.ru сообщал, что на улице Попова из-за воды, вышедшей на проезжую часть, образовалась огромная пробка.