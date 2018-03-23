Фото: vk.com/barneos22

Мартовский дождь и активное снеготаяние сделали свое дело — под вечер пятницы, 23 марта, Барнаул встал в длинных транспортных заторах.

Согласно данным сервиса Яндекс.Пробки, по состоянию на 17:00 загруженность городских дорог оценивается в 9 баллов.

Движение затруднено на проспектах Ленина, Красноармейский, Строителей, Комсомольский.

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Также стоят улицы Гоголя, Челюскинцев, Ядринцева, Партизанская, Молодежная и частично Павловский тракт.

Напомним и то, что сегодня затопило проезжую часть на участке улицы Попова. Движение по этой магистрали на отрезке от улицы Энтузиастов до Павловского тракта перекрыто.