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Обращение Путина: будем повышать реальные доходы и снижать бедность

, ИА "Амител"
Нам необходим настоящий прорыв, заявил президент России

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин обратился к гражданам страны после обнародования Центральной избирательной комиссией официальных итогов голосования на выборах. Обращение появилось на сайте Кремля. 

"Уважаемые граждане России! Дорогие друзья!

Сегодня Центральная избирательная комиссия объявила окончательные результаты выборов Президента России.

В них приняли участие более 67 процентов избирателей — свыше 73 миллионов граждан. За действующего главу государства проголосовали свыше 56 миллионов граждан — более 76 процентов избирателей. Это самый высокий уровень поддержки в истории нашей страны.

18 марта, сразу после объявления первых результатов, я выступил на митинге на Манежной площади и в своём избирательном штабе. Поблагодарил своих сторонников, всех, кто участвовал в выборах, — в эту ночь это было своевременно и необходимо.

Однако, учитывая масштабную, беспрецедентную поддержку, которую вы мне оказали, считаю, что только слов благодарности, сказанных в центре Москвы, недостаточно. Я чувствую внутреннюю потребность обратиться напрямую к вам, к тем, кто поддержал мою кандидатуру по всей стране, ко всем гражданам России.

Считаю, что такая мощная гражданская активность, ваша ответственность, консолидация чрезвычайно важны. Особенно в нынешних условиях, в ситуации непростых внутренних и внешних вызовов, с которыми мы сталкиваемся.

Хорошо знаю и о наших проблемах. Вы, граждане России, справедливо говорите о снижении доходов, недостатках в здравоохранении, ЖКХ, других сферах.

Вижу в вашем высоком доверии прежде всего надежды на изменения к лучшему. Рассчитываю, что такая оценка связана и с той работой, которая уже сделана, с теми позитивными результатами, которых мы уже достигли вместе в предыдущие годы.

Но этого, конечно, недостаточно. Нам необходим настоящий прорыв. И в вашем активном участии в выборах, в вашей поддержке вижу готовность к такой работе, к таким переменам.

Понимаю свою колоссальную ответственность перед гражданами России, перед страной. Всё, о чём говорил в ходе избирательной кампании, должно быть сделано.

Конечно, мне очень хочется, чтобы те проблемы, которые ставили граждане, были решены как можно быстрее, — мы будем к этому стремиться. Но абсолютно безответственно было бы обещать сделать всё это немедленно, прямо сейчас, всё изменить в одночасье.

Это было бы лишь красивым, показным жестом, рассчитанным на краткосрочный, сиюминутный эффект. А нам нужны последовательные, глубокие перемены, продуманные шаги, которые будут приносить устойчивый, позитивный результат — и сегодня, и в перспективе.

Мы будем создавать новые рабочие места и наращивать эффективность нашей экономики, повышать реальные доходы граждан и снижать уровень бедности, развивать инфраструктуру и социальную сферу — образование, здравоохранение, решать экологические и жилищные проблемы, обновлять, благоустраивать наши города и посёлки. И всё это — на базе мощного технологического рывка, который нам предстоит совершить.

Об этих задачах я говорил в Послании. По сути, это чёткий, конкретный, подробный план наших общих действий. Уверен, что он реалистичный, правильный и обоснованный.

При этом хочу подчеркнуть: все предстоящие решения, даже самые сложные, будут продиктованы только одним — необходимостью преодолеть ещё имеющееся в некоторых сферах отставание, обеспечить динамичное развитие страны и новое качество жизни людей, дать ответ на исторические вызовы, с которыми мы сталкиваемся.

И главное — любое из этих решений в конечном итоге будет приниматься исключительно в интересах нашей страны, наших граждан, ради наших детей и будущих поколений.

Мы будем действовать открыто, обсуждать с людьми все наши ключевые решения, объяснять, почему поступаем именно так, а не иначе, каких целей хотим достичь. Подчеркну: наша повестка развития носит консолидирующий характер, общенациональный характер, и должна объединить всех.

Хотел бы обратиться ко всем общественным, политическим силам страны. Понимаю, что логика политической конкуренции заключается в том, что действующую власть критикуют: и слева, и справа — всегда.

Да, критика, споры, дискуссии необходимы, важны, но в них не должно быть места безответственному популизму. Главным ориентиром для всех, тем более сегодня, должны служить национальные интересы и благополучие людей. Это основа для нашей консолидации и совместной работы.

Обращаюсь к тем гражданам России, которые голосовали за других кандидатов. С уважением отношусь к вашей позиции, вашему выбору. Политические предпочтения не должны разделять нас. Мы все патриоты своей страны, и у нас одна, общая забота — судьба России, её процветание.

Наше единство, ответственность, общее понимание целей, устремления миллионов людей мы должны воплотить в развитие России, в мощное движение вперёд.

Ещё раз спасибо вам за поддержку и доверие. Уверен, вместе мы обязательно добьёмся успеха", — обратился Владимир Путин к россиянам.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

23.03.2018 17:37
- гость -

Реальные доходы друзей олигархов наверно будет повышать а то они немного обеднели от санкций против них

0  0
23.03.2018 17:57
- гость -

набор слов особенно про мощный технологический рывок, который нам предстоит совершить.

0  0
23.03.2018 18:01
Гонец из Пензы

"Конечно, мне очень хочется, чтобы те проблемы, которые ставили граждане, были решены как можно быстрее, — мы будем к этому стремиться. Но абсолютно безответственно было бы обещать сделать всё это немедленно, прямо сейчас, всё изменить в одночасье."
=======
конечно, надо составить очередную программу, до 2036 года. улучшали, улучшаем и будем вам и далее улучшать...

0  0
23.03.2018 18:01
- гость -

23.03.2018 17:57
- гость -

Все ваши комментарии - набор слов. )))

0  0
23.03.2018 18:04
Гонец из Пензы

"Особенно в нынешних условиях, в ситуации непростых внутренних и внешних вызовов, с которыми мы сталкиваемся."
=======
а на вызовы отвечать - "вы не туда попали", или просто заблокировать надоевшего абонента

0  0
23.03.2018 18:06
- гость -

Уже написали, что МРОТ к 20-му году вырастет в 2 раза. Директивно благосостояние не поднять. У компаний нет денег в такой экономике. Даже нынешнее повышение МРОТ решается сокращением часовой выработки на бумаге, другого пути пока нет. Для реального повышения благосостояния государство должно создать приемлемые условия для развития бизнеса, рядового бизнеса а не для корпораций.

0  0
23.03.2018 18:07
месный

Да мы вкурсе чьи доходы ты будешь повышать и в чём рывок твой будет. На последок - хапнуть как можно больше самому и дружкам или придумать как стать вечным властелином и поменять под это законы страны.

Но как нам показывает история, вечные властелины все кончили очень печально.

0  0
23.03.2018 18:19
- гость -

Уже собрались подоходный повышать с 13% до 15% и пенсионный возраст, ведь продолжительность жизни аж 73 года.

0  0
23.03.2018 18:24
гость

доходы Шамалова уже растут, это мы видим

0  0
23.03.2018 18:32
- гость -

Теперича понятно-будем нищать , ибо Шамаловы богатеют...

0  0
23.03.2018 18:57
Вася Пупкин

В полной изоляции от мирового сообщества никакого "мощного технологического рывка" не получится! Ну если только "хапок и рывок" за бугор...

0  0
23.03.2018 19:02
Гость

Вася, да олигархи, они сами и их семьи, давно уже за бугром. А здесь у них кормовая база и доильня.

0  0
23.03.2018 19:11
- гость -

"на базе мощного технологического рывка"
-------------------------------
Нужны современные станки, а их даже в СССР не было, были станки, но не супер. Супероборудование закупали в Германии и Италии.

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23.03.2018 19:16
- гость -

Сейчас вообще никаких станков не производят в России.

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