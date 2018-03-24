Власти Барнаула начали подготовку к празднованию 73-й годовщины ВОВ

Подготовку к празднованию 73-й годовщины Великой Победы начали в Барнауле. Планы работы обсудили на заседание соответствующего оргкомитета, передает пресс-центр администрации Барнаула.

Основные городские мероприятия пройдут 9 мая на главной сценической площадке — площади Советов и на Мемориале Славы

"В городе пройдут культурно-массовые и спортивные мероприятия, патриотические акции, конкурсы. Формируются постановочно-режиссерские группы, разрабатываются эскизы оформления главной сценической площадки города, готовится печатная продукция", — рассказал председатель комитета по культуре Валерий Паршков.

Пройдут в 2018 году и традиционные акции: "Вахта памяти", "Дорога к обелиску", "Бессмертный полк", "Георгиевская ленточка", "Солдатская каша". Будет и новая, посвященная подготовке к празднованию 75-й годовщины Победы, — "Знамя Победы".

В каждом учреждении культуры и образования пройдут мероприятия с участием ветеранов ВОВ и тружеников тыла. В социальных промышленных магазинах будут увеличены скидки по социальным картам.

Особое внимание власти собираются уделить облагораживанию после зимы памятников, скульптур, памятных знаков, мемориальных досок, скверов, площадей. В муниципальной собственности находится 18 объектов, связанных с событиями Великой Отечественной войны.

Кстати, в 2018 году на Мемориале Славы продолжится работа по восстановлению фамилий воинов

По информации председателя комитета по социальной поддержке населения Софьи Решетниковой, в Барнауле проживают 656 участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним категорий ветеранов, 4916 тружеников тыла.

"В первую очередь мы должны решить все вопросы и нужды наших ветеранов Великой Отечественной войны, которых, к сожалению, с каждым годом становится все меньше. Мы должны дать возможность всем желающим ветеранам участвовать в мероприятиях патриотического характера", — сказал заместитель главы администрации города Александр Артемов.

В 2018 году Барнаулу выделены средства для улучшения жилищных условий шести ветеранов.