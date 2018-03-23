Глава аппарата Центризбиркома Сергей Даниленко заявил, что удостоверение избранного президента вручат действующему главе государства Владимиру Путину на инаугурации , передает ТАСС.

"Удостоверение готово, оно будет подписано после подведения итогов. Оно вручается на инаугурации", — сказал Даниленко.

Напомним, действующий глава России Владимир Путин победил на выборах президента 18 марта 2018 года. За него проголосовали 76,69% из 73 миллионов избирателей, пришедших на выборы.

В ЦИК подчеркнули, что сообщат дату инаугурации позднее.

23 марта Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. "Хорошо знаю и о наших проблемах. Вы, граждане России, справедливо говорите о снижении доходов, недостатках в здравоохранении, ЖКХ, других сферах. Вижу в вашем высоком доверии прежде всего надежды на изменения к лучшему. Рассчитываю, что такая оценка связана и с той работой, которая уже сделана, с теми позитивными результатами, которых мы уже достигли вместе в предыдущие годы", — отметил, в частности, Путин.