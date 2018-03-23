Фото: пресс-служба администрации Барнаула

Подтопление в частном секторе Барнаула, произошедшее в пятницу, 23 марта, связано с затором в русле реки Пивоварка, сообщили порталу Amic.ru в пресс-центре городской администрации.

"В районе улиц Юрина-Красный текстильщик (частный сектор) в русле реки Пивоварки, под мостом, образовался затор. Дождевой водой, идущей поверх льда, подтапливает участки домов", — уточнили в мэрии.

Первый заместитель главы администрации Железнодорожного района краевой столицы Андрей Федоров отметил, что на место прибыла техника.

В настоящее время рядом с домом по улице Юрина, 75 работает трактор.

Напомним, что 23 марта выдался для Барнаула непростым днем. Обильные осадки и интенсивное снеготаяние привели к затоплению части улицы Попова и осложнили движение на других участках городской дорожной сети.