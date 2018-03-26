Ежедневник

26 марта в истории

В этот день в 1827 году мир прощался с немецким композитором, дирижером, пианистом, одним из трёх "венских классиков" Людвигом ван Бетховеном.

26 марта 1973-го в зал Лондонской фондовой биржи впервые допустили женщин.

В России в 1872 году выпустили первую почтовую карточку.

А 26 марта 2000 года Владимир Путин был впервые избран президентом РФ.

В Барнауле 26 марта 1895 года силами Общества любителей исследования Алтая, при материальной поддержке городской Думы (300 рублей) была проведена однодневная перепись населения города, по результатам которой в краевой столице на тот момент проживало 23 064 человека.

По народным приметам туманы в этот день предвещают дождливое лето. Кроме того, стоит обратить внимание на возвращающихся птиц: если первым из перелетных вы увидите жаворонка, значит, скоро будет тепло, а если зяблика — ждите холодов.