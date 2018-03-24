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Глава алтайского спорта предложила строить спортзалы, а не торговые центры

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
По словам Елены Лебедевой бизнес активнее вкладывает средства в спорт

Фото: "Алтайский спорт"

Итоговая коллегия управления по спорту и молодежной политики Алтайского края прошла 23 марта в Барнауле. О проделанной работе в 2017 году и планах на будущее рассказала начальник ведомства Елена Лебедева.

"Новостей с Олимпиады мы ждали, как фронтовые сводки. Эти слова журналиста Виталия Дворянкина хорошо характеризуют все, что происходит вокруг российского спорта в последние годы. Несмотря на эти обстоятельства, Россия, как спортивная держава смогла сохраниться и стала только сильнее. Тем дороже успехи наших алтайских ребят", — отметила Елена Лебедева в начале своего отчета.

Она напомнила о победе в 2017 году бийского стрелка Сергея Каменского на Кубке мира, серебру Сергея Шубенкова на чемпионате мира в Лондоне, а также наградах Яны Кирпиченко, Альберта Гауна, Виталия Щура, Алексея Сорокина и других спортсменов.

Одним из главных результатов прошлого года Елена Лебедева назвала переход сельских спортивных школ из подразделений Министерства образования РФ к Министерству спорта. Сейчас таких школ уже более 70. Процесс перехода идет достаточно динамично и в управлении надеются, что он будет продолжен. Тем более, что перейти на спортивную подготовку смогут ведомства, которые подчиняются Минспорту. На федеральном уровне этот вопрос еще проработан не лучшим образом, поэтому на уровне края этот процесс не будет форсирован.

В 2017 году более 500 работников физической культуры Алтайского края прошли курсы повышения квалификации. Особое внимание было уделено повышению заработной платы и выполнению "майских" указов. По итогам прошлого года показатели по зарплате в сфере был выполнен. Однако главам 10 районов края было рекомендовано работать над улучшением этих показателей.

Одним из ключевых тем послания Елены Лебедевой стало развитие спортивной инфраструктуры. В 2018 году будет построено три спортивных центра в районах. В Белокурихе появится многофункциональный центр, его проект сейчас проходит государственную экспертизу. Также возобновится строительство ледовой арены для команды "Алтай" на проспекте Сибирском. Объект не могут достроить уже несколько лет из-за проблем с финансированием. Елена Лебедева подчеркнула, что прошлый год стал прорывным в сфере государственно-частного партнерства в спорте. В качестве примера был, в частности, приведет Парк спорта Алексея Смертина. Так в 2018 году начнется строительство ледового катка в Рубцовске. Свои личные деньги на него вложит барнаульский бизнесмен Михаил Дроздов, который уже построил в краевой столице "Карнадин-арену". Елена Лебедева уверена, что Алтайский край является одним из лидеров в стране в сфере государственно-частного партнерства. Вообще, по словам начальника управления, бизнес активнее начинает вкладывать свои средства в алтайский спорт, причем происходит это не только в крупных городах, но и муниципалитетах. При этом необходимо уметь минимизировать потери для населения, если частный спонсор будет закрывать свои учреждения.

"В России таких частных спортивных учреждений должно быть не более 25%. В настоящее время в Алтайском крае мы даже не дотягиваем до 1%. У нас с вами большие перспективы для роста. В какой бы форме бизнес не инвестировал в спорт — это всегда выгодно для общества. Лучше строить спортзалы, чем очередной торговый центр", — отметила она.

В целом Елена Лебедева довольно положительно охарактеризовала спортивные итоги 2017 года в Алтайском крае, добавив, что нужно изменять подход к работе и бесконечно просить бюджетных средств. При том, что далеко не все спортивные школы и организации края участвуют в различных программах по распределению федеральных и региональных грантов в области физической культуры и спорта. В целом на 2018 год начальник управления по спорту и молодежной политики поставила амбициозные планы.

"Желаю вам активных побед. Нашей большой страной вновь управляет самый спортивный руководитель страны за всю его многовековую историю. Я думаю, что это наша общая победа", — заключила Елена Лебедева.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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