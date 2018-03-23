Пользователи социальных сетей, отдыхающие на сочинском курорте Красная Поляна, рассказывают о желтом песке, который толстым слоем покрыл снег, из-за чего склоны пожелтели, передает ТАСС.

"Все засыпало. На снегу песок какой-то желтый", — рассказал один из инструкторов курорта "Горки Город". В справочной курорта "Роза Хутор" заявили, что снег поменял цвет, но это не мешает горнолыжникам и сноубордистам.

Пользователи соцсетей пишут о том, что песок выпал вместе с осадками, радуясь, что "в горах сегодня как на Красной Планете". "Желтый снег, здорово! Но на черной куртке остаются пятна", — отметил один из отдыхающих.

В Краснодаре и в Сочи (на фотках) прошел снег/дождь с африканской пылью, как говорят. Фотки без обработки. pic.twitter.com/4FEsEtbKCp — Николай Марченко (@neonick_ru) 23 марта 2018 г.