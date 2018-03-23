Полиция нашла и допросила одного из участников избиения мальчишки-инвалида во Владимирской области, сообщает телеграм-канал Mash.

Одним из самых активных участников избиения оказался 13-летний Денис. Оказалось, что Денис — победитель регионального конкурса интеллектуалов "Игры Разума".

Во владимирской больнице вторые сутки лежит Кирилл Трусов — семиклассник, которого избила толпа знакомых школьников ради забавы. Парень — инвалид, и нападавшие об этом знали.

Напомним, 20 марта в Покрове — это небольшой город во Владимирской области — толпа девятиклассников избила мальчишку двумя годами младше. Парня поймали на улице, повалили и стали по очереди бить. Происходящее по доброй школьной традиции снимали на видео. Операторскую работу взяла на себя девочка — подруга подростков.

Кирилл просил пощады, но пощады не ведали ни подростки, ни девочка, которая вела съемку. Она тоже принимала участие в избиении — под присмотром ей позволили несколько раз ударить лежащего мальчика.

В настоящее время участники инцидента установлены не только полицией, но и жителями города. Теперь расправой грозят уже им.

Кирилл вскоре после госпитализации потерял сознание и не приходит в него. Поговорить с мальчиком не может даже мама, сообщает Mash.