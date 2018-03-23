Два пешехода, по предварительным данным, попали под колеса скорой помощи в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

"Возле дома 10 на 6-й Радиальной улице на пешеходном переходе автомобиль скорой помощи наехал на группу людей, пострадали два человека ", — сказал собеседник агентства.

По его словам, пострадавшим медики сразу же оказали необходимую помощь. Обстоятельства ЧП выясняются.