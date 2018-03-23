Участница интернет-сообщества "Барнаул22" Галина Полякова наглядно показала, как обстоит паводковая ситуация в селе Чарышском Алтайского края.

Судя по фотографиям, затоплены дороги, участки вместе с домами — пешком не пройти. И это только начало. Местные жители опасаются, что река Чарыш выйдет из берегов и тогда все может стать намного хуже.

Как сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю, в результате резкого снеготаяния и обильного выпадения осадков произошло подтопление приусадебных участков в Краснощековском, Третьяковском и Чарышском районах.

"Всего привлечено к ликвидации последствий: 148 человек, 63 ед. техники, из них от МЧС России: 54 человек, 11 ед. техники", — говорится в сообщении ведомства.

В МЧС также отметили, что в Чарышский и Краснощековский районы, откуда поступила информация о росте уровня талых вод, направлены оперативные группы главка. В готовность к выдвижению приведена аэромобильная группировка Главного управления.

"Главам муниципальных образований рекомендовано перевести органы местного самоуправления, силы и средства муниципального звена РСЧС в режим "повышенной готовности". Для информирования населения проводится по дворовый обход. Подготовлены пункты временного размещения для людей, чьи дома могут попасть в зону подтопления", — отметили в ведомстве.

В Главном управлении МЧС России по Алтайскому краю работает оперативный штаб.

По прогнозу вероятность риска возникновения подтоплений вызвана повышением дневных температур воздуха до плюс 10 С, что приведет к еще более интенсивному снеготаянию, формированию склонного стока, в связи с чем возможны локальные подтопления приусадебных участков и жилых домов, расположенных в низменных участках местности. Обстановка может осложниться, в связи с прогнозируемыми сильными осадками и затруднением склонового стока из-за наличия наледи в руслах малых рек (притоки рек Ануй, Песчаная, Чарыш, Алей). Наиболее неблагоприятная обстановка может сложиться в Чарышском, Краснощековском, Шипуновском, Солонешенском, Смоленском, Третьяковском районах.