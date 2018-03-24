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Выходные в Алтайском крае начались в условиях пришедших в регион паводка и штормовой погоды – в регионе действует оперативное предупреждения, а силы МЧС приведены в режим повышенной готовности.

Напомним, что накануне в результате сильных осадков и активного снеготаяния произошло подтопление приусадебных участков в Краснощековском, Третьяковском и Чарышском районах.

В субботу, 24 марта, на большей части территории края будет дождь, мокрый снег, местами гололёдные явления ,в предгорьях местами сильные осадки, на дорогах гололедица.

Дневные температуры составят +3…+8 градусов, в предгорных районах до +13 градусов.

Ветер будет юго-западный, 15-20 метров в секунду, местами порывы 22-27метров.

В Барнауле ожидается дождь, мокрый снег, временами сильный дождь, гололедные явления, на дорогах гололедица. Днем в краевой столице +6…+8 градусов. Ветер юго-западный, 15-20 метров в секунду.