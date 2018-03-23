Депутат Думы и заместитель секретаря Генерального совета "Единой России" Евгений Ревенко извинился перед журналистами за слова своего коллеги по фракции Фатиха Сибагатуллина, назвавшего журналистов слугами. Об этом сообщается на сайте партии.

"Крайне возмутительна и некорректна позиция коллеги-депутата Фатиха Сибагатуллина, назвавшего журналистов "слугами". Она не имеет ничего общего с позицией "Единой России" и наших депутатов", — заявил Ревенко.

"Партия "Единая Россия" и депутаты всегда относились и относятся с исключительным уважением к журналистам. Это тяжелый труд людей, которые профессионально и часто самоотверженно служат интересам общества. И бросать такие оскорбительные слова в адрес коллег-журналистов недостойно представителя партии "Единая Россия". Если кто-то этого не понимает, пожалуйста, обращайтесь в Президиум Генсовета Партии, мы вместе найдем понимание того, как нужно себя вести", — заявил Ревенко.

Напомним, депутат Госдумы от "Единой России" Сибагатуллин назвал журналистов слугами. Такими словами он отреагировал на бойкот со стороны некоторых СМИ после скандала с главой комитета ГД по международным делам Леонидом Слуцким.

Сибагатуллин заявил, что "пока женщина не захочет — мужик не будет приставать".