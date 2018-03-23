Мочить пробу Манту разрешил главный фтизиатр Минздрава

Главный внештатный специалист фтизиатр Минздрава России Ирина Васильева заявила, что пробу Манту, которую обычно делают детям для выявления специфического иммунного ответа на введение туберкулина, мочить можно, но нельзя механически повреждать, передает ТАСС.

"Мочить можно, нельзя расчесывать. Теребить нельзя, тереть мочалкой", — сказала главный внештатный фтизиатр Минздрава.

Туберкулиновую пробу в РФ делают детям в детских садах и в школах. Родителям рекомендуют следить за тем, чтобы место пробы не намокало.

По словам специалиста, рекомендация не мочить Манту была связана с тем, что обычно намокшее место вытирают, а это как раз и есть механическое повреждение места пробы.

Васильева также отметила, что наличие выраженной реакции на месте пробы говорит о том, что организм активно борется с каким-то возбудителем: "Проба Манту менее специфична, чем Диаскинтест. К сожалению, она реагирует и на другую аллергию, и имеет много ложноположительных ответов".