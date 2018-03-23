Член Комитета Госдумы по региональной политике Алексей Корниенко в ходе "часа заявлений" заявил, что в КПРФ предлагают увеличить финансирование обеспечения жильем детей-сирот, пишет "Парламентская газета".

По словам Корниенко, очереди на жилье в России уже стали обычным делом: "Показательно, когда в таких очередях стоят дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей".

В 2016 году 229 тысяч сирот состояло в очереди на жилье, а под конец года — уже 240 тысяч. Поступают жалобы от сирот из Дальнего Востока, которым, как отметил депутат, "стало негде жить, кроме исправительных колоний и вокзалов".

Во многих регионах похожая картина. Часто для получения жилья гражданам приходится массово обращаться в суд. С 2015 по 2017 годы федеральный бюджет выделял по 6,9 миллиардов рублей ежегодно на обеспечение жильём детей-сирот, а в этом году заложено на 200 миллионов больше.

Депутат подчеркнул, что регионам требуется около 140 миллиардов рублей на решение проблемы: "Необходимо увеличить финансирование из бюджета, без этого невозможно решить проблему роста очередей на жилье".