Допустимый уровень алкоголя в крови водителей определили в Госдуме

Госдума приняла в третьем чтении закон, согласно которому водитель будет считаться пьяным, если в его крови содержание чистого алкоголя превысит 0,3 промилле (0,3 грамма спирта на 1 литр крови), пишет "Парламентская газета".

Необходимость принятия закона обусловлена пробелом в законодательстве. В соответствии со статьёй 12.8 КоАП, ответственность за управление транспортом в нетрезвом виде наступает, если в 1 литре выдыхаемого водителем воздуха содержится более 0,16 миллиграмма алкоголя.

Действующее законодательство не определяет предельный уровень спирта в крови, а в некоторых случаях (например, когда водитель потерял сознание или ранен) взять пробу воздуха из легких с помощью алкотестера невозможно.

В подобных ситуациях правоохранители не имеют законных инструментов для определения опьянения водителя, и принятый закон должен это исправить.