Арестован бывший руководитель УФМС России по Алтайскому краю Александр Жданов, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере, сообщает телеграм-канал СКР.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю предъявлено обвинение бывшему врио начальника УФМС России по Алтайскому краю Александру Жданову в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки, совершенное в особо крупном размере).

По данным следствия, в период с 2014 по 2016 год в различных местах Алтайского края обвиняемый, исполняя обязанности начальника УФМС России по региону, получил лично частями взятку в виде денег и иного имущества в особо крупном размере на общую сумму более 1 миллиона рублей от руководителя общества с ограниченной ответственностью, которое в этот период времени оказывало гражданам услуги в сфере медиации, за действия и бездействие в пользу данной фирмы.

23 марта обвиняемому судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками Управления ФСБ России по Алтайскому краю.

Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также установления иных возможных фактов противоправной деятельности должностного лица. Расследование уголовного дела продолжается.