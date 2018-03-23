Арестован бывший руководитель УФМС России по Алтайскому краю Александр Жданов, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере, сообщает телеграм-канал СКР.
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю предъявлено обвинение бывшему врио начальника УФМС России по Алтайскому краю Александру Жданову в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки, совершенное в особо крупном размере).
По данным следствия, в период с 2014 по 2016 год в различных местах Алтайского края обвиняемый, исполняя обязанности начальника УФМС России по региону, получил лично частями взятку в виде денег и иного имущества в особо крупном размере на общую сумму более 1 миллиона рублей от руководителя общества с ограниченной ответственностью, которое в этот период времени оказывало гражданам услуги в сфере медиации, за действия и бездействие в пользу данной фирмы.
23 марта обвиняемому судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками Управления ФСБ России по Алтайскому краю.
Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также установления иных возможных фактов противоправной деятельности должностного лица. Расследование уголовного дела продолжается.
Комментарии
Старший то начальник не знал не ведал ???
Да перестановка кадров после выборов.Надо уже другому дать насосаться.Этому уже хватит.Выдвигай ставь холуя следующего.ура.
23.03.2018 22:25
acdc
Перестаньте фантазировать как навальненок. 23 марта суд был. Когда он туда попал? 19 что ли?