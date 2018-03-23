Житель Новоалтайска обвиняется в краже четырех бетонных плит

Утвержден обвинительный акт по уголовному делу о хищении элементов благоустройства территории ЗАТО Сибирский в отношении 27-летнего жителя Новоалтайска, сообщается на сайте прокуратуры Алтайского края.

Установлено, что в октябре 2017 года мужчина обнаружил на площадке Солнечная ЗАТО Сибирский бетонные плиты, которые решил обратить в свою собственность.

"Подыскав через сайт "Авито" специальную технику и стропальщиков, обвиняемый вывез 4 бетонные плиты, являющиеся элементами благоустройства территории ЗАТО Сибирский. Похищенным имуществом он распорядился по своему усмотрению", — говорится в сообщении ведомства.

В результате указанных действий муниципальному образованию причинен ущерб в размере 56670 рублей.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено мировому судье.