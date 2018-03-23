Направлено в суд уголовное дело по обвинению жителя Барнаула в возбуждении ненависти и вражды к лицам неславянской внешности, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам расы, национальности, происхождения, отношения к религии, сообщает прокуратура Алтайского края.

Установлено, что обвиняемый в августе 2016 года, придерживаясь негативного отношения к взглядам по отношению к религии, а так же к лицам неславянской внешности, распространил в социальной сети картинки с высказываниями экстремистского содержания.

"Помимо этого, в целях оскорбления религиозных чувств верующих, обвиняемый распространил в сети "Интернет" графические изображения с текстовыми высказываниями, выражающими явное неуважение к обществу, нарушающими нормы религиозной этики, в том числе в неприличной форме", — говорится в сообщении ведомтсва.

Прокурором Центрального района Барнаула утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в районный суд для рассмотрения по существу.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 ст. 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам расы, национальности, отношения к религии, совершенные публично, с использованием сети "Интернет") и ч. 1 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих).