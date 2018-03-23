Сенатор от Татарстана Олег Морозов в своем "Фейсбуке", комментируя историю с обвиненным в домогательствах депутатом Леонидом Слуцким, предложил принять закон о сексуальных домогательствах.

Морозов возмущен поведением журналисток, которые вынесли на общественное обсуждение "приглашение дамы к дальнейшему общению, в том числе интимному".

Также сенатор с неким подтекстом дал совет депутатам и всем публичным людям: "Мойте руки перед едой, то есть соблюдайте правила социальной гигиены".

"О Слуцком. Проблема предельно проста. Комиссия по этике была обречена на такое решение. Точнее на отсутствие решения. Ибо ни в правовом, ни в этическом плане объективное решение невозможно!

Представьте, наоборот. Комиссия Слуцкого осудила. За что? За фривольный текст? За намеки? За приглашение дамы к дальнейшему общению, в том числе интимному? Где критерий между "можно и нельзя"?

А если было физическое насилие — тогда при чем тут комиссия? Тогда следствие и суд.

Получается, что миллионы мужчин говорят нечто подобное в офисах, у станка, в поле, в редакциях (!), получают по роже или получают согласие на продолжение — и это не становится фактом общественного внимания. А Слуцкий стал, ибо он депутат, и домогался он не официантку из думского буфета (кто бы стал это обсуждать!), а (о Боже!) журналистку, которая, поколебавшись годик, решила поведать об этом миру.

Выход один: принятие соответствующего закона, который определил бы само понятие "сексуальное домогательство" и этические или правовые последствия этого действия. И тогда во ВСЕХ случаях такого рода конфликты должны разбираться не коллегами по работе (условный партком), а правоохранительными органами.

Иначе всегда будет вкусовщина, а в случае с публичными людьми — политизация или стремление извлечь из конфликта ту или иную выгоду.

А депутатам и всем нам публичным людям совет: мойте руки перед едой, то есть соблюдайте правила социальной гигиены", — написал Морозов.