В Барнауле принимают заявки от предпринимателей на предоставление грантов администрации города, сообщается на официальном сайте города.

Конкурсные отборы по предоставлению субъектам малого предпринимательства гранта администрации города на модернизацию производства и грантов в форме субсидий на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования, объявлены с 1 марта по 16 апреля.

Конкурс по предоставлению субъектам малого предпринимательства гранта администрации города на модернизацию производства.

В конкурсе могут принимать участие субъекты малого предпринимательства:

зарегистрированные в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица на территории города Барнаула, срок государственной регистрации которых составляет на момент подачи Заявки более одного года;

имеющие среднесписочную численность работников — от 2 до 30 человек (включительно);

не имеющие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня.

Гранты предоставляются в размере 50% стоимости оборудования. Размер одного гранта не может превышать 700 тысяч рублей.

Гранты в форме субсидий на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования.

В конкурсе могут принимать участие субъекты малого и среднего предпринимательства (СМСП). Поддержка оказывается только СМСП, осуществляющим экономическую деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг),

Цель конкурса: возмещение части фактически произведенных и документально подтвержденных затрат на приобретенное оборудование в 2017 и 2018 годах, непосредственно участвующее в процессе производства товаров (выполнения работ, оказания услуг).

Приобретаемое оборудование должно быть ранее не эксплуатировавшимся. Срок полезного использования оборудования должен быть не менее двух лет.

Сумма гранта не может превышать 50% произведенных СМСП затрат по договорам приобретения. Транспортные расходы СМСП по доставке оборудования возмещению за счет средств гранта не подлежат.

Документы необходимо предоставить в отдел развития предпринимательства комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда по адресу: ул.Гоголя,48, каб.420 или 421, дополнительную информацию о данных видах поддержки можно получить по телефонам 370-470, 370-472.