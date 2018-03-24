Управление автомобильных дорог Алтайского края (Алтайавтодор) через суд пытается получить в государственную собственность почти 3 тысячи кв. м земли после масштабной реконструкции автодороги "Барнаул — Камень-на-Оби — граница Новосибирской области" и расширения отдельных ее участков.

Арбитражный суд Алтайского края принял к производству иск Автодора к ООО "Агрофирма "Черемновская" (входит в группу компаний "Доминант") об изъятии двух участков площадью более 2,53 тысячи кв. м и 370 кв. м для государственных нужд региона, следует из картотеки арбитражных дел. Земли расположены в Павловском районе на 50-м и 51-м км трассы, пишет "Интерфакс".

Заявитель также просит прекратить право собственности на данные участки агрофирмы с выплатой ей возмещения в размере 75,2 тысяч рублей. Как сообщили в Алтайавтодоре, перед реконструкцией дороги был подписан документ об изъятии в собственность региона этих участков.

"Автомобильная дорога была узкая, и ее расширяли, для этого немного пришлось выйти за прежние ее границы", — сказал представитель управления. По его словам, изначально Автодор пытался мирно договориться с агрофирмой, но этого не удалось. И управление обратилось в суд. Получить комментарий в агрофирме не удалось. Заседание по делу назначено на 17 мая.

Как сообщалось, самые масштабные работы в последние годы проводились на региональной трассе "Барнаул — Камень-на-Оби — граница Новосибирской области". С 2011 по 2017 годы Алтайский край направил на ее реконструкцию более 1,93 млрд рублей, обновив более 90 км дороги.

ГК "Доминант" владеет в Алтайском крае ОАО "Черемновский сахарный завод", которое является единственным за Уралом предприятием, перерабатывающим сахарную свеклу. При этом "Агрофирма "Черемновская" частично обеспечивает завод сырьем.