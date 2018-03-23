Жители Барнаула обсуждают в интернет-сообществе "Барнаул22" эпатажный автомобиль с казахстанскими номерами.

"Вот такой интересный автомобиль замечен в Барнауле, мегаМосквич из Казахстана. Говорят, ездит быстро, не обгонишь", — говорится в паблике.

"Да, вчера мчалась будь здоров! Ускорение дикое", — подтверждает один из подписчиков.

Как отмечается, автомобиль собран одним умельцем. "Автомобиль огонь. Есть терпение и прямые руки, чтобы его собрать. Скажу, что этот человек знает о "немцах" все, отличный моторист. А этот экземпляр — отдельная история, которая продолжается уже года три точно", — пишет в комментариях другой член сообщества.