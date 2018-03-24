Михаил Путин избран заместителем председателя правления газового холдинга "Газпром", сообщает пресс-служба компании.

"Совет директоров согласовал назначение Михаила Путина на должность заместителя председателя правления ПАО "Газпром" и избрал его членом правления сроком на пять лет", — говорится в сообщении. На новом посту Путин будет курировать хозяйственную часть.

Ранее с 2005 по 2017 год позицию зампреда правления "Газпрома" по хозяйственной части занимал Александр Козлов, скончавшийся в декабре.

Как сообщает РИА Новости, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Михаил Путин является дальним родственником президента России: "Насколько мне известно, он действительно является дальним родственником президента. Мне не известно о том, что у них есть какое-то общение, то есть фактически они не общаются, но какое-то дальнее родство действительно есть".