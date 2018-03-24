Набиуллина пожаловалась на нехватку в стране "длинных денег"

Председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина заявила, что в стране не хватает "длинных денег", сообщает РИА Новости.

"Если говорить о нашей совместной работе с правительством, то мы там в основном выступаем как мегарегулятор. Мы еще и ответственны за развитие финансового рынка и появление в стране "длинных денег". Мы перед собой ставим, действительно, задачу появления в стране "длинных денег", — заявила Набиуллина.

По ее мнению, достигнуть развитой системы "длинных денег" без достижения низкой инфляции невозможно, однако этого недостаточно — в России должен появиться целый пласт институциональных инвесторов, которые заинтересованы в долгосрочных инвестициях.

Набиуллина напомнила, что Центробанк, в том числе, выступает за введение системы индивидуального пенсионного капитала: "Это позволит увеличивать инвестиционные возможности страны. И не только развитие пенсионных накоплений, но и укрепление самих негосударственных пенсионных фондов".

Она отметила, что стресс-тесты со стороны регулятора повышают уровень доверия к финансовым организациям, включая негосударственные пенсионные фонды и фонды длительного сбережения.

Набиуллина рассчитывает, что полноценная отрасль "длинных денег" появится в стране в ближайшем будущем.