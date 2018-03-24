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Около 730 тысяч семей могут претендовать на рефинансирование ипотеки

, ИА "Амител"
620 тысяч семей уже согласны зайти в ипотеку, отметил Мень

Фото: stroypuls.ru

Глав Минстроя Михаил Мень заявил, что около 730 тысяч семей, в которых после 1 января родится второй или третий ребенок, могут претендовать на рефинансирование ипотеки до льготных 6% в рамках программы субсидирования ипотечного кредитования, передает ТАСС.

"При дискуссиях наше министерство настояло на том, чтобы было рефинансирование. То есть, если семья уже находится в ипотечном кредите, и, если после 1 января родился второй или третий ребенок, они могут прийти в свой же банк, и потребовать рефинансирования до 6%. Таких семей по опросам порядка 730 тысяч", — сказал Мень.

Он подчеркнул, что это только данные опросов, а на практике семей будет еще больше. Он также отметил, что программа субсидирования ипотечного кредитования на приобретение строящегося жилья и рефинансирование ипотечных кредитов имеющим детей семьям станет одной из самых значимых мер поддержки семей, в которых в ближайшие пять лет родится второй или третий ребенок.

Мень отметил, что такая мера позволит семье с детьми экономить до 100 тыс. рублей в год на ипотеке, в целом расходы на покупку квартиры уменьшат сумму на 800 тыс. рублей, а это больше размера маткапитала.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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