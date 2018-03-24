Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал провал россиян в контрольном матче против команды Бразилии, передает ТАСС.

"Сказалось ли отсутствие травмированных? Понятно, что это важные для нас игроки, но надо посмотреть, как они будут восстанавливаться. Но плакаться по этому поводу не будем, тем более это может оскорбить других игроков команды. Но если разобраться, то, получается, снова строим с нуля", — заявил Черчесов.

Он добавил, что соперник перехватил инициативу, а этого нельзя допускать: "Буквально за тридцать секунд до каждого гола у нас уже стоял игрок на замену. Уже чувствовал, что соперник перехватывает инициативу, но не успевали выпускать свежих игроков. Инициативу в таких матчах отдавать нельзя. Посмотрим, что надо срочно изменить".

Сборная России проиграла команде Бразилии со счетом 3:0.