Суббота, 24 Март, 05:07

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 57,11
€ 70,43
479211
2°
Обь
-11см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дорожный ремонт - 2018Паводок-2018Комфортная среда. Барнаул-2018
Новости

Разгром сборной России в матче с Бразилией прокомментировал Черчесов

, ИА "Амител"
Сборная России проиграла команде Бразилии со счетом 3:0.

Фото: rsport.ria.ru

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал провал россиян в контрольном матче против команды Бразилии, передает ТАСС.

"Сказалось ли отсутствие травмированных? Понятно, что это важные для нас игроки, но надо посмотреть, как они будут восстанавливаться. Но плакаться по этому поводу не будем, тем более это может оскорбить других игроков команды. Но если разобраться, то, получается, снова строим с нуля", — заявил Черчесов.

Он добавил, что соперник перехватил инициативу, а этого нельзя допускать: "Буквально за тридцать секунд до каждого гола у нас уже стоял игрок на замену. Уже чувствовал, что соперник перехватывает инициативу, но не успевали выпускать свежих игроков. Инициативу в таких матчах отдавать нельзя. Посмотрим, что надо срочно изменить".

Сборная России проиграла команде Бразилии со счетом 3:0.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< март 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   
04:24
Наташа Королева и чиновники Чебоксар: видео с "закрытого корпоратива" 0
03:16
Разгром сборной России в матче с Бразилией прокомментировал Черчесов 0
02:52
Около 730 тысяч семей могут претендовать на рефинансирование ипотеки 0
01:20
Набиуллина пожаловалась на нехватку в стране "длинных денег" 0
00:56
Дальний родственник Путина вошел в правление "Газпрома" 1
23:41
"МегаМосквич" с "диким ускорением" обсуждают жители Барнаула 1
23:23
Власти Барнаула принимают заявки от предпринимателей на гранты 0
23:03
Сенатор Морозов поддержал Слуцкого и посоветовал "мыть руки перед едой" 0
22:46
Барнаульца обвиняют в возбуждении ненависти и вражды, и оскорблении чувств 0
22:37
Житель Новоалтайска обвиняется в краже четырех бетонных плит 1
22:07
Допустимый уровень алкоголя в крови водителей определили в Госдуме 5
21:41
140 миллиардов рублей предложили ежегодно выделять на жилье для сирот 2
21:30
Арестован бывший руководитель УФМС России по Алтайскому краю Жданов 3
21:03
Мочить пробу Манту разрешил главный фтизиатр Минздрава 3
20:45
Замсекретаря генсовета "Единой России" извинился за слова депутата о слугах 1
20:22
Скорая сбила толпу людей на пешеходном переходе в Москве 2
20:01
Паводок-2018 ударил по селам Алтайского края 2
19:47
Победитель конкурса интеллектуалов до полусмерти избил 13-летнего инвалида 6
19:15
Осадки из желтого песка выпали на горнолыжные склоны в Сочи 1
19:08
Коротко о главном: беды перевозчиков, "поплывший" Барнаул и штормпрогноз
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 23 марта
18:48
Более 150 дельфинов выбросились на берег в Австралии 0
18:23
Удостоверение избранного президента Путину вручат на инаугурации 6
18:12
Лед на реке Чумыш рядом с мостом в Алтайском крае взорвали тротилом 0
18:07
Памфилова рассказала, сколько россиян проголосовало не по месту регистрации 4
17:51
Кадеты из Бийска пройдут по следам Северной экспедиции Беринга 1
17:40
Подтопление частного сектора в Барнауле связано с затором в русле Пивоварки 0
17:32
Обращение Путина: будем повышать реальные доходы и снижать бедность 24
17:23
Депутат от КПРФ рассказал, почему надо усыплять бездомных собак 13
17:13
Соловьев ответил на заявление депутата Сибагатуллина о слугах-журналистах 4
17:08
Чем известен барнаульский музыкант и писатель Сергей Орехов 0
17:06
Город стоит колом: Барнаул застыл в пробках под мартовским дождем 1
16:52
Затопленный участок улицы Попова закрыли для движения в Барнауле 5
16:40
Путин 23 марта выступит с обращением к россиянам по итогам выборов 7
16:39
Сотрудники "FM-Продакшн" взяли "серебро" в турнире по бильярду среди СМИ 2
16:32
Топилин: зарплаты россиян выросли более чем на 10% с начала года 5
16:23
Двое детей сломали позвоночники на горке в "Лесной сказке", возбуждено дело 7
16:11
Госдума приняла закон об оплате жилищно-коммунальных услуг без посредников 0
16:02
Число погибших из-за ДТП в Алтайском крае в 2017 году снизить не удалось 0
15:56
Улица Попова в Барнауле встала в пробке из-за затопления участка дороги 4
15:42
Работы по расчистке ливневок активизировали в Барнауле 3
15:35
Депутаты горсовета Рубцовска не приняли ежегодный отчет главы города 2
15:24
Депутат Сибагатуллин назвал журналистов "слугами" 28
15:11
Бабушку на Алтае поймали на контрабанде анаболиков для внука 5
15:01
Стали известны подробности госпитализации Добронравова 1
15:00
Банк "Левобережный" включен в топ-100 надежных банков по версии Forbes 0
14:53
Барнаул под водой: дожди в марте спровоцировали затопление дорог города 6
14:40
Сеть 5G впервые заработала в российском Сколково 0
14:33
Алтайским муниципалитетам рекомендовали создать фан-зоны к ЧМ по футболу 0
14:21
Готовим лодки: в Барнауле топит частный сектор 8
14:12
Индексация пенсий: кому и насколько поднимут выплату с 1 апреля 2018 года 2

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр. Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.