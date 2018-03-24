В сети появилось видео с "закрытого корпоратива" с участием чиновников мэрии Чебоксар и Наташи Королевой, сообщает Чебоксары24.

Предположительно, речь идет о закулисье праздничного концерта "Сильный президент — сильная Россия", который прошел 22 марта в местном "Ледовом дворце". На видео столы, на столах — закуска, за столами — чиновники администрации Чебоксар, отмечающие победу "сильного президента" на выборах 18 марта.

Наташа Королева с бокалом вина поет песню про желтые тюльпаны. Чиновники стараются подпевать — кто как может. Вероятнее всего, артистке устроили праздничный прием по случаю ее приезда на упомянутый концерт.

Портал cheb.media уверяет, что "по этому поводу в мэрии уже проводится внутренняя проверка". Примечательно, что первым пленку обнародовал спикер Госсовета Чувашии Валерий Филимонов.