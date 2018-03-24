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Британские ученые назвали главные причины возникновения рака

, ИА "Амител"
Ученые отмечают, что снизить риски можно, если вести здоровый образ жизни

Фото: naked-science.ru

Ученые из Центра исследования рака в Великобритании узнали главные причины возникновения онкологических заболеваний, сообщает РИА Новости со ссылкой на Eurekalert.

Как выяснили ученые, только в Британии можно было бы избежать более 135,5 тысяч случаев заболевания раком ежегодно — более трети от общего числа.

Самой распространенной причиной возникновения рака, которой можно избежать, стал табачный дым. Более 17,7% случаев заболевания раком у мужчин и 12,4% у женщин вызваны именно этим фактором. На втором месте идет избыточный вес, а на третьем — избыточное воздействие ультрафиолетового излучения при загаре.

Среди других причин возникновения онкологических заболеваний значатся употребление алкоголя, загрязнение воздуха и избыточное потребление клетчатки.

Ученые отмечают, что всех этих случаев можно избежать, если вести здоровый образ жизни.

"Здоровый образ жизни не гарантирует того, что вы не заболеете раком, но шансы определенно будут в вашу пользу. Эти цифры показывают, что каждый из нас может принимать меры для того, чтобы снизить риск возникновения заболевания", — заявил глава центра Харпал Кумар.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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