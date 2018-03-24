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Фонтан из воды и затопленные подвалы: видео потопа в Барнауле

, ИА "Амител"
Жители Барнаула делятся фотографиями весеннего потопа

Жители Барнаула выкладывают на различных интернет-ресурсах видео подтопления в разных частях Барнаула.

Напомним, в Алтайском крае действует оперативное предупреждения, а силы МЧС приведены в режим повышенной готовности. В результате сильных осадков и активного снеготаяния произошло подтопление приусадебных участков в Краснощековском, Третьяковском и Чарышском районах.

Кроме этого, ранее сообщалось о подтоплении улицы Попова.

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Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

24.03.2018 08:53
- гость -

Это местичковые, никому не нужные и не интересный новости. Главное как ракету и бомбы назвать, вот в чем вопрос?

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24.03.2018 09:34
- гость -

Паводок ,что поделаешь.

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