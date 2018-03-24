Социальные продовольственные ярмарки будут работать в Барнауле в субботу, 24 марта. Как сообщается на официальном сайте администрации Алтайского края, на ярмарке можно будет купить яйца, мясо птицы, свинину и говядину, растительное масло, колбасные изделия, мясные полуфабрикаты, рыбу, кондитерские изделия, мука, сахар, овощи и так далее.

Часы работы ярмарок с 10.00 до 14.00.

Адреса работы ярмарок: проспект Ленина, 71 и проспект Красноармейский, 131.

Индустриальный район: улица 50 лет СССР, 51а.

Ленинский район: площадь Народная (пересечение улиц Попова и Исакова).

Октябрьский район: проспект Ленина, 152.

Центральный район: проспект Красноармейский, 36 и улица Чайковского, 21 (поселок Южный).

