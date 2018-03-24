Старший пожарный первой пожарной спасательной части Андрей Оноприенко опубликовал видео-обращение на Youtube в связи с подтоплением в Барнауле и некоторых районах Алтайского края.

"На данный момент сложные погодные условия создали сложную обстановку не только в Барнауле, но и в отдельных районах Алтайского края. Именно поэтому весь пожарный состав находится в усиленном режиме несения службы. Вводятся дополнительные силы и средства, вводятся мотопомпы для оказания помощи",- говорит Оноприенко.

Также он попросил жителей региона сохранять спокойствие. Оноприенко подчеркнул, что каждая дежурная смена сейчас работает в усиленном режиме. Воду откачивают мотопомпами.

Пожарный напомнил, что в случае возникновения сложных ситуаций нужно звонить по телефону: 101.

Напомним, в Алтайском крае действует оперативное предупреждения, а силы МЧС приведены в режим повышенной готовности. В результате сильных осадков и активного снеготаяния произошло подтопление приусадебных участков в Краснощековском, Третьяковском и Чарышском районах.