Фото: barnaul.org

Учитель информатики барнаульской школы №74 Иван Гребенкин стал победителем конкурса "Учитель года Алтая – 2018". Об этом сообщает официальный сайт администрации краевой столицы.

Победитель конкурса рассказал, что участие в конкурсе для всех учителей станет полезным опытом, отправной точкой для дальнейшего развития в профессии и наполнит образовательный процесс новыми идеями. По его словам, чтобы детям было интересно он учил их информатике в игровой форме.

Барнаульский учитель теперь представит регион в конкурсе "Учитель года России". Отметим, что у победителя стаж работы 10 лет. У Гребенкина есть собственный сайт. Его ученики являются победителями городских, краевых и всероссийских конкурсов по информатике.