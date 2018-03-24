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Паводковая обстановка в Алтайском крае может осложниться из-за прогнозируемых сильных осадков и затруднения склонового стока с русла малых рек (притоки рек Ануй, Песчаная, Чарыш, Алей). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

В ведомстве отмечают, что наиболее неблагоприятная обстановка может сложиться в Чарышском, Краснощековском, Шипуновском, Солонешенском, Смоленском, Третьяковском районах.

Напомним, в регионе из-за интенсивного таяния снега и стока талых вод в русла рек произошел подъем уровней воды. Ряд населенных пунктов в Алтайском крае оказался затопленным.

Так, в Чарышском, Краснощековском и Третьяковском районах подтоплены приусадебные участки и жилые дома, расположенные в низменных участках местности. Туда направлены группировки спасателей, которые работают в тесном взаимодействии со службами муниципалитетов. Для информирования населения проводится по дворовый обход. Оказывается адресная помощь. Работают пункты временного размещения для людей, чьи дома попали в зону подтопления.

Кроме этого, в настоящий момент в повышенной готовности работают подразделения Главного управления МЧС России по всему краю. Во всех предполагаемых местах выхода воды на территорию поселений и там, где произошло подтопление, ситуация контролируется оперативными группами муниципальных образований и пожарно-спасательных гарнизонов.

Кроме этого, специалисты предпринимают все необходимые усилия по уменьшению рисков подтопления. Речь идет о чернении, распиловке и подрыве льда, расчистке береговых линий

В МЧС напоминают, что в случае вероятности подтопления нужно обратиться по телефонам 01,101, 112.

Напомним, в пятницу, 23 марта из-за перелива талых вод на трассу было принято решение об ограничении движения для всех видов транспорта по трассе Алейск – Чарышское с 143 км по 172 км. Также движение ограничено на трассе Быканов мост – с. Солоновка – с. Солонешное – граница с Республикой Алтай с 97 км по 325 км.