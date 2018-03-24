Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко арестована на два месяца до 20 мая без альтернативы внесения залога. Об этом пишет РИА "Новости".

Между тем, сама подозреваемая говорит о своей невиновности и уже объявила голодовку. Также она считает, что уголовное дело против нее политически мотивировано.

"Никакого преступления не было, и доказательства свидетельствуют об этом. Мое дело является политически мотивированным", — отметила Савченко.

Напомним, Савченко лишили депутатской неприкосновенности. Генпрокуратуры Украины предполагает, что подозреваемая и ее сторонники планировали совершить теракт в Раде и правительственном квартале, для чего составили поэтапный план действий. Для этих целей, по версии ведомства, подозреваемая намеревалась использовать оружие, в частности гранатометы и минометы.