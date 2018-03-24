Руководство "Первого канала" не подтвердило информацию о том, что вместо Дмитрия Борисова программу "Пусть говорят" будет вести популярный блогер Николай Соболев. Об этом пишет ТАСС.

"Несмотря на погоду за окном, такие сообщения подтверждают, что весна все-таки началась. Возвращаясь к реальности, мы очень довольны успехами Дмитрия Борисова и новой команды "Пусть говорят", — отметили на "Первом канале".

Также в сообщении подчеркнули, что информация о смене ведущего не соответствует действительности.

Напомним, в августе прошлого года настоящую сенсацию вызвала новость о том, что Андрей Малахов уходит с "Первого канала", а программу "Пусть говорят" будет вести Дмитрий Борисов.